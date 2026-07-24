Live

Сырский официально передал полномочия главнокомандующего ВСУ Драпатому (фото)

Фронт 20:31   24.07.2026
Елена Нагорная
Сырский официально передал полномочия главнокомандующего ВСУ Драпатому (фото) Фото: Генштаб ВСУ

Нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и начальника Генштаба ВСУ Игоря Скибюка 24 июля представил руководству Генштаба исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара.

Он поблагодарил генерала Александра Сырского и генерал-лейтенанта Андрея Гнатова за их работу в сложное для страны время.

Драпатый подчеркнул большую ответственность и вызовы, которые стоят сейчас перед ним и всем украинским войском. По его словам, работа на результат требует максимальной сплоченности.

Своими приоритетами он назвал наращивание возможностей ПВО для лучшей защиты воздушного пространства страны, развитие и масштабирование беспилотной составляющей, повышение летальности поражения противника, устранение излишней бюрократии. А в работе с личным составом — акцент на компетентности и человечности.

«В нас верят люди, и мы не должны их подвести», — сказал Драпатый.

Сырский в свою очередь отметил, что официально передал полномочия главнокомандующего ВСУ.

«Впереди — новый этап. Желаю новому военному руководству сил, выдержки, мудрых решений, единства с войском и побед. Пусть каждое решение приближает Украину к миру, а каждый приказ бережет жизни», — написал Сырский.

Фото: Генштаб ВСУ
Фото: Александр Сырский

Как сообщала МГ «Объектив», публикации о возможной отставке Александра Сырского с поста главкома ВСУ появились на фоне протестов, возникших после увольнения министра обороны Михаила Федорова. В Харькове и других городах такие акции проходят ежедневно, начиная с 16 июля. Факт конфликта между Сырским и Федоровым подтверждал сам президент Владимир Зеленский. По его словам, он имел системный характер и происходил «на разных уровнях».

Генерал-майор Михаил Драпатый был назначен главнокомандующим ВСУ 22 июля. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Следующим указом он назначил и нового начальника Генштаба — Игоря Скибюка. Зеленский сообщил, что должны быть реализованы организационные решения по развитию украинских киберсил, подготовке воинов и развитию корпусной системы. Президент выделил в качестве приоритета эффективный процесс мобилизации. С 2024 года Драпатый занимался обороной Харьковщины. Он возглавил ОТУ «Харьков» в момент второго российского наступления через границу в мае. Тогда попытку прорыва смогли остановить неподалеку от границы. Впоследствии был командующим Сухопутными войсками ВСУ, возглавлял ОСУВ «Хортица». С октября 2025 года командовал Группировкой объединенных сил, которая защищала в том числе Харьковщину. Драпатый — Почетный гражданин Харьковской области.

Читайте также: Защита от FPV-дронов: «скорые» Харьковщины получили еще 20 систем РЭБ (фото)

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Новости Харькова — главное 24 июля: БпЛА атакуют гражданские авто в городе
Новости Харькова — главное 24 июля: БпЛА атакуют гражданские авто в городе
24.07.2026, 21:51
Погибшие на Киевщине: вероятно, атаковали полигон во время выставки вооружения
Погибшие на Киевщине: вероятно, атаковали полигон во время выставки вооружения
24.07.2026, 15:04
«Будет очень тяжелая зима»: Терехов рассказал, как ее будут переживать
«Будет очень тяжелая зима»: Терехов рассказал, как ее будут переживать
24.07.2026, 11:10
Харьков атаковали БпЛА: погиб водитель, еще один в больнице, поврежден дом
Харьков атаковали БпЛА: погиб водитель, еще один в больнице, поврежден дом
24.07.2026, 21:45
Авто перевернулось на крышу в центре Харькова (фото, видео)
Авто перевернулось на крышу в центре Харькова (фото, видео)
24.07.2026, 12:21
Сбил 18-летнего парня насмерть на 150 км/ч: дело харьковского водителя в суде
Сбил 18-летнего парня насмерть на 150 км/ч: дело харьковского водителя в суде
24.07.2026, 17:22

Новости по теме:

24.07.2026
Прикрывался амнезией: жителя Харьковщины отправили в тюрьму на 12 лет
24.07.2026
В выходные в Харькове не будут ходить два трамвая, еще два изменят маршруты
24.07.2026
Днем может быть дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 25 июля
24.07.2026
Где покупают дома и квартиры владельцы разрушенного жилья на Харьковщине
24.07.2026
Помощь к зиме Харьковщине передала Австралия: оборудования — на 1,2 млн евро


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сырский официально передал полномочия главнокомандующего ВСУ Драпатому (фото)», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 20:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и начальника Генштаба ВСУ Игоря Скибюка 24 июля представил руководству Генштаба и.о. министра обороны Евгений Хмара.".