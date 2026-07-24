Сырский официально передал полномочия главнокомандующего ВСУ Драпатому (фото)

Нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и начальника Генштаба ВСУ Игоря Скибюка 24 июля представил руководству Генштаба исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара.

Он поблагодарил генерала Александра Сырского и генерал-лейтенанта Андрея Гнатова за их работу в сложное для страны время.

Драпатый подчеркнул большую ответственность и вызовы, которые стоят сейчас перед ним и всем украинским войском. По его словам, работа на результат требует максимальной сплоченности.

Своими приоритетами он назвал наращивание возможностей ПВО для лучшей защиты воздушного пространства страны, развитие и масштабирование беспилотной составляющей, повышение летальности поражения противника, устранение излишней бюрократии. А в работе с личным составом — акцент на компетентности и человечности.

«В нас верят люди, и мы не должны их подвести», — сказал Драпатый.

Сырский в свою очередь отметил, что официально передал полномочия главнокомандующего ВСУ.

«Впереди — новый этап. Желаю новому военному руководству сил, выдержки, мудрых решений, единства с войском и побед. Пусть каждое решение приближает Украину к миру, а каждый приказ бережет жизни», — написал Сырский.

Как сообщала МГ «Объектив», публикации о возможной отставке Александра Сырского с поста главкома ВСУ появились на фоне протестов, возникших после увольнения министра обороны Михаила Федорова. В Харькове и других городах такие акции проходят ежедневно, начиная с 16 июля. Факт конфликта между Сырским и Федоровым подтверждал сам президент Владимир Зеленский. По его словам, он имел системный характер и происходил «на разных уровнях».

Генерал-майор Михаил Драпатый был назначен главнокомандующим ВСУ 22 июля. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Следующим указом он назначил и нового начальника Генштаба — Игоря Скибюка. Зеленский сообщил, что должны быть реализованы организационные решения по развитию украинских киберсил, подготовке воинов и развитию корпусной системы. Президент выделил в качестве приоритета эффективный процесс мобилизации. С 2024 года Драпатый занимался обороной Харьковщины. Он возглавил ОТУ «Харьков» в момент второго российского наступления через границу в мае. Тогда попытку прорыва смогли остановить неподалеку от границы. Впоследствии был командующим Сухопутными войсками ВСУ, возглавлял ОСУВ «Хортица». С октября 2025 года командовал Группировкой объединенных сил, которая защищала в том числе Харьковщину. Драпатый — Почетный гражданин Харьковской области.