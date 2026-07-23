Снова опасная эвакуация на Харьковщине: людей вывозили под атакой дронов 📹

На Дергачевщине правоохранители эвакуировали шестерых жителей с опасной территории, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«16 июля правоохранители совершили три эвакуационных выезда, во время которых вывезли шестерых граждан — пятерых женщин и одного ребенка. Среди эвакуированных была 94-летняя женщина, которая нуждалась в помощи при выезде. Всех граждан доставили в координационный центр в Харькове, где им оказана необходимая поддержка», — рассказали в полиции.

Отмечается, что во время двух эвакуаций были зафиксированы атаки дронов. В одном из случаев боеприпас взорвался в поле недалеко от дорожного покрытия. Никто из жителей и правоохранителей не пострадал.

Видео: ГУНП в Харьковской области

Напомним, полицейские вывезли из опасной территории Дергачевской громады четырех жителей: двух женщин, 16-летнюю девушку и годовалого мальчика. Во время движения эвакуационного автомобиля его попытался атаковать FPV-дрон.