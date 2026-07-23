Смертельная авария в Харькове: мотоциклист сбил пешехода – полиция (фото)

ДТП, в результате которого погиб пешеход, произошло на Новоивановском мосту накануне, 22 июля, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Предварительно установлено, что 35-летний водитель мотоцикла Yamaha наехал на 64-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть в месте, где пешеходный переход отсутствует. После этого мотоцикл потерял управление и столкнулся с электровелосипедом Kelb Bike под управлением 44-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении», – рассказали правоохранители.

В результате аварии пешеход погиб на месте. Водители мотоцикла и электровелосипеда получили телесные повреждения. Обоих госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, 20 июля около полуночи в Салтовском районе за нарушение комендантского часа копны остановили автомобиль ГАЗ для проверки. В ходе общения с водителем инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области. Мужчина пытался «откупиться».