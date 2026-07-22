Трагедия на Салтовке: 16-летний парень выпал из окна 12-го этажа

16-летний парень погиб, выпав из окна двенадцатого этажа в Салтовском районе Харькова.

Информация о трагедии, произошедшей 22 июля, ранее появилась в соцсетях.

В настоящее время правоохранители устанавливают, что именно произошло. Предварительно, 16-летний парень находился в квартире один, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи уже открыли уголовное производство.

Как сообщала МГ «Объектив», 19 июля трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Харькове. Мальчик разбился насмерть. Предварительно установили, что семья не состояла ни на каких учетах в службе по делам детей либо у наркологов и психиатров. Мать погибшего мальчика сейчас беременна. Она рассказала следователям, что из-за отравления в момент трагедии была в ванной. В квартире находились еще один ее сын и младшая сестра. Она и сообщила матери, что ребенок выпал из окна.