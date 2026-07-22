Электрички Харьков-Дергачи пока еще не поедут: сроки вновь перенесли
Все электрички сообщением Харьков-Дергачи, которые временно отменили с 17 июля «из-за боевых действий, повреждения инфраструктуры и по техническим причинам», не будут курсировать как минимум до 26 июля включительно.
Новые сроки, которые уже дважды переносили, озвучил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. Сначала он писал, что движение должны возобновить 21 июля, затем — что с 23-го.
«По имеющейся информации, 23 июля движение пригородных электропоездов по маршруту из Харькова в населенные пункты Малоданиловской громады и в обратном направлении будет отменено. Кроме того, по предварительной информации, ограничения движения могут сохраняться до конца текущей недели», — проинформировал Гололобов.
Речь идет о следующих электричках:
№ 7652 (тех.) Харьков-Пасс. (05:01) — Дергачи (05:21);
№ 6021 Дергачи (05:37) — Харьков-Пасс. (06:07);
№ 7648 (тех.) Харьков-Пасс. (06:23) — Дергачи (06:43);
№ 6001 Дергачи (06:58) — Харьков-Пасс. (07:28);
№ 6004 Харьков-Пасс. (07:40) — Дергачи (08:14);
№ 6005 Дергачи (08:30) — Харьков-Пасс. (09:00);
№ 6006 Харьков-Пасс. (09:36) — Дергачи (10:09);
№ 6007 Дергачи (10:25) — Харьков-Пасс. (10:55);
№ 6012 Харьков-Пасс. (17:17) — Дергачи (17:52);
№ 6013 Дергачи (18:07) — Харьков-Пасс. (18:37);
№ 6014 Харьков-Пасс. (19:06) — Дергачи (19:33);
№ 6015 Дергачи (19:45) — Харьков-Пасс. (20:15).