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Квартира горела в Харькове: женщина в больнице, что стало причиной пожара

Происшествия 12:11   22.07.2026
Виктория Яковенко
Квартира горела в Харькове: женщина в больнице, что стало причиной пожара

Накануне, 21 июля, в 20:43 спасатели получили сообщение о пожаре в девятиэтажке в Индустриальном районе. Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«На место происшествия выехали три оперативных отделения ГСЧС и автолестница. На момент прибытия спасателей горели домашние вещи на площади около 40 м кв. Во время проведения разведки они обнаружили 67-летнюю хозяйку. Ее немедленно вынесли на свежий воздух и оказали необходимую помощь. Сейчас женщина находится в больнице”, — отметили спасатели.

В 22:02 огонь локализовали, в 23:49 пожар полностью потушили.

Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети.

пожар в Харькове

пожар в Харькове

пожар в Харькове

пожар в Харькове

пожар в Харькове

Напомним, за прошедшие сутки в регионе было 25 пожаров, 11 из них – начались в результате российских обстрелов, информировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2026 в 12:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 21 июля, в 20:43 спасатели получили сообщение о пожаре в девятиэтажке в Индустриальном районе.".