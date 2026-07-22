Новости Харькова — главное 22 июля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Летели БпЛА и КАБы: как прошла ночь на Харьковщине

Тревога на Харьковщине беспрерывно звучит с 19:30. Около полуночи в северных районах города пролетал БпЛА, после чего длительное время было тихо и без новых угроз. В 02:40 на регион полетели КАБы, предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Меньше, чем через час – зафиксировали повторные пуски авиабомб. Уже утром, в 04:02 с севера в сторону Харькова полетели БпЛА. После чего беспилотники периодически кружили в разных районах региона – около Богодухова, Берестина и Златополя.

Информации о «прилетах» в Харькове нет. По состоянию на 07:15 тревога продолжается.