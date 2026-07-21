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В громаде на Харьковщине может скрываться оккупант: обращение к жителям

Общество 12:41   21.07.2026
Виктория Яковенко
В громаде на Харьковщине может скрываться оккупант: обращение к жителям Фото: Оксана Супрун

Жителей Савинской громады просят быть внимательными к новым и подозрительным людям из-за сбежавшего военнослужащего РФ.

«Один из беглецов (военнослужащий рф) до сих пор не найден. Вероятно, находится на территории нашей громады. Просьба при обнаружении подозрительных лиц немедленно сообщать в старостаты, или поселковый совет, или на номер 102!», — обратилась глава Савинской поселковой военной администрации.

Отметим, на прошлой неделе в сети распространяли информацию о том, что в Харьковской области разыскивают российских военных, которые якобы 11 июля сбежали из плена. По данным пабликов, мужчины вооружены, поэтому жителей призывали не приближаться к ним.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 12:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Савинской громады просят быть внимательными к новым и подозрительным людям из-за сбежавшего военнослужащего РФ".