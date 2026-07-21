В громаде на Харьковщине может скрываться оккупант: обращение к жителям

Жителей Савинской громады просят быть внимательными к новым и подозрительным людям из-за сбежавшего военнослужащего РФ.

«Один из беглецов (военнослужащий рф) до сих пор не найден. Вероятно, находится на территории нашей громады. Просьба при обнаружении подозрительных лиц немедленно сообщать в старостаты, или поселковый совет, или на номер 102!», — обратилась глава Савинской поселковой военной администрации.

Отметим, на прошлой неделе в сети распространяли информацию о том, что в Харьковской области разыскивают российских военных, которые якобы 11 июля сбежали из плена. По данным пабликов, мужчины вооружены, поэтому жителей призывали не приближаться к ним.