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Терехов: работаем над тем, чтобы сбивать FPV и «Бандероли» – где пока опасно

Записано 11:04   21.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Терехов: работаем над тем, чтобы сбивать FPV и «Бандероли» – где пока опасно Скриншот

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов отметил, что враг постоянно меняет тактику обстрелов города, а также регулярно выпускает по Харькову новое вооружение. На этот раз, уточнил он, основную опасность представляют FPV-дроны и «Бандероли». 

«Бандероли», объяснил Терехов, летят на низких высотах, поэтому зафиксировать и сбить их крайне сложно. Все это, считает мэр, россияне делают для того, чтобы запугать и деморализировать харьковчан.

«Было бы нечестно сказать, что нет определенной усталости. Люди находятся в постоянном стрессе, постоянная воздушная тревога, тем не менее никакой паники нет. Город работает, люди едут на работу. И хочу сказать, что в таком обычном режиме под воздушной тревогой работает Харьков и Харьков живет», – сказал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Городской голова также отметил, что пытаются противодействовать FPV-дронам не только сетками – совместно с военными уже работают над тем, чтобы минимизировать количество попаданий такого вооружения.

«Но это определенный процесс, он занимает определенное время. Но мы работаем над этим», – добавил мэр.

Пока что небезопасными районами остаются те, которые ближе всего расположены к окружной трассе, сообщил Терехов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 11:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов отметил, что враг постоянно меняет тактику обстрелов города, а также регулярно выпускает по Харькову новое вооружение.".