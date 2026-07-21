Терехов: работаем над тем, чтобы сбивать FPV и «Бандероли» – где пока опасно

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов отметил, что враг постоянно меняет тактику обстрелов города, а также регулярно выпускает по Харькову новое вооружение. На этот раз, уточнил он, основную опасность представляют FPV-дроны и «Бандероли».

«Бандероли», объяснил Терехов, летят на низких высотах, поэтому зафиксировать и сбить их крайне сложно. Все это, считает мэр, россияне делают для того, чтобы запугать и деморализировать харьковчан.

«Было бы нечестно сказать, что нет определенной усталости. Люди находятся в постоянном стрессе, постоянная воздушная тревога, тем не менее никакой паники нет. Город работает, люди едут на работу. И хочу сказать, что в таком обычном режиме под воздушной тревогой работает Харьков и Харьков живет», – сказал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Городской голова также отметил, что пытаются противодействовать FPV-дронам не только сетками – совместно с военными уже работают над тем, чтобы минимизировать количество попаданий такого вооружения.

«Но это определенный процесс, он занимает определенное время. Но мы работаем над этим», – добавил мэр.

Пока что небезопасными районами остаются те, которые ближе всего расположены к окружной трассе, сообщил Терехов.