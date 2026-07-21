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До августа частично перекрыли улицу Культуры в Харькове

Общество 08:20   21.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
До августа частично перекрыли улицу Культуры в Харькове Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии сообщили, что до 17:00 10 августа будет перекрыта улица Культуры от улицы Тринклера до улицы Сумской. 

Движение транспорта перекрыто уже сегодня, 21 июля, с 06:00.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения ремонта сети ливневой канализации», – уточняют в мэрии.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Тринклера, Николая Хвылевого, Сумской и другими.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что во вторник, 21 июля, с 9:00 до 17:00 изменят маршруты троллейбусы №11 и №27. В этот период будет прекращено движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко и пр. Любови Малой (на участке от разворотного круга «Пр. Дзюбы» до ул. Дудинской), сообщили в горсовете. Изменения связаны с проведением ремонтных работ специалистами АО «Харьковоблэнерго».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 08:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии сообщили, что до 17:00 10 августа будет перекрыта улица Культуры от улицы Тринклера до улицы Сумской. ".