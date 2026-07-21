До августа частично перекрыли улицу Культуры в Харькове

В пресс-службе мэрии сообщили, что до 17:00 10 августа будет перекрыта улица Культуры от улицы Тринклера до улицы Сумской.

Движение транспорта перекрыто уже сегодня, 21 июля, с 06:00.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения ремонта сети ливневой канализации», – уточняют в мэрии.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Тринклера, Николая Хвылевого, Сумской и другими.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что во вторник, 21 июля, с 9:00 до 17:00 изменят маршруты троллейбусы №11 и №27. В этот период будет прекращено движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко и пр. Любови Малой (на участке от разворотного круга «Пр. Дзюбы» до ул. Дудинской), сообщили в горсовете. Изменения связаны с проведением ремонтных работ специалистами АО «Харьковоблэнерго».