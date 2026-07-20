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Два троллейбуса в Харькове во вторник будут ходить по-другому

Транспорт 19:58   20.07.2026
Елена Нагорная
Два троллейбуса в Харькове во вторник будут ходить по-другому Фото: ХГС

Во вторник, 21 июля, с 9:00 до 17:00 изменят маршруты троллейбусы №11 и №27.

В этот период будет прекращено движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко и пр. Любови Малой (на участке от разворотного круга «Пр. Дзюбы» до ул. Дудинской), сообщили в горсовете.

Изменения связаны с проведением ремонтных работ специалистами АО «Харьковоблэнерго».

Троллейбусы №11 и №27 будут курсировать так:

  • №11: часть троллейбусов (с запасом автономного хода) будет двигаться по основному маршруту, но с увеличенным интервалом движения; остальная часть машин будет курсировать от разворотного круга «Ул. Новый Быт» до площади Конституции;

  • №27: будет курсировать от разворотного круга «Ул. Новый Быт» до площади Конституции.

Как сообщала МГ «Объектив», направить троллейбусы №13 и №20 к главному железнодорожному вокзалу города предложил мэрии харьковчанин Ян Светличный. Он создал соответствующую петицию на сайте горсовета.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 19:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 21 июля, с 9:00 до 17:00 изменят маршруты троллейбусы №11 и №27.".