Два троллейбуса в Харькове во вторник будут ходить по-другому

Во вторник, 21 июля, с 9:00 до 17:00 изменят маршруты троллейбусы №11 и №27.

В этот период будет прекращено движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко и пр. Любови Малой (на участке от разворотного круга «Пр. Дзюбы» до ул. Дудинской), сообщили в горсовете.

Изменения связаны с проведением ремонтных работ специалистами АО «Харьковоблэнерго».

Троллейбусы №11 и №27 будут курсировать так:

№11: часть троллейбусов (с запасом автономного хода) будет двигаться по основному маршруту, но с увеличенным интервалом движения; остальная часть машин будет курсировать от разворотного круга «Ул. Новый Быт» до площади Конституции;

№27: будет курсировать от разворотного круга «Ул. Новый Быт» до площади Конституции.

Как сообщала МГ «Объектив», направить троллейбусы №13 и №20 к главному железнодорожному вокзалу города предложил мэрии харьковчанин Ян Светличный. Он создал соответствующую петицию на сайте горсовета.