Продлить два маршрута троллейбусов предлагают в Харькове — петиция

Направить троллейбусы №13 и №20 к главному железнодорожному вокзалу города предложил мэрии харьковчанин Ян Светличный. Он создал соответствующую петицию на сайте горсовета.

«Просим рассмотреть возможность продления существующих троллейбусных маршрутов №13 и №20 до остановки «Железнодорожный вокзал «Харьков-Пассажирский». Железнодорожный вокзал является главным транспортным хабом города, однако жители больших районов, через которые проходят эти троллейбусы, вынуждены делать дополнительные пересадки», — написал автор петиции.

Сейчас оба упомянутых им маршрута заканчиваются кругом в районе Конного рынка и площади Защитников Украины.

По мнению автора петиции, реализовать его предложение несложно.

«На всем пути удлинения полностью доступна и функционирует контактная сеть. Реализация проекта не требует строительства инфраструктуры или закупки специфического подвижного состава», — акцентировал Светличный.

Он также подчеркнул, что продление троллейбусных маршрутов позволит разгрузить другие виды транспорта, а именно — метрополитен и трамваи в часы пик.

Чтобы руководство города рассмотрело петицию, она должна собрать 5000 подписей за 90 дней.