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Продлить два маршрута троллейбусов предлагают в Харькове — петиция

Транспорт 21:03   19.07.2026
Оксана Горун
Продлить два маршрута троллейбусов предлагают в Харькове — петиция

Направить троллейбусы №13 и №20 к главному железнодорожному вокзалу города предложил мэрии харьковчанин Ян Светличный. Он создал соответствующую петицию на сайте горсовета.

«Просим рассмотреть возможность продления существующих троллейбусных маршрутов №13 и №20 до остановки «Железнодорожный вокзал «Харьков-Пассажирский». Железнодорожный вокзал является главным транспортным хабом города, однако жители больших районов, через которые проходят эти троллейбусы, вынуждены делать дополнительные пересадки», — написал автор петиции.

Сейчас оба упомянутых им маршрута заканчиваются кругом в районе Конного рынка и площади Защитников Украины.

Иллюстрация: EasyWay
Иллюстрация: EasyWay

По мнению автора петиции, реализовать его предложение несложно.

«На всем пути удлинения полностью доступна и функционирует контактная сеть. Реализация проекта не требует строительства инфраструктуры или закупки специфического подвижного состава», — акцентировал Светличный.

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Он также подчеркнул, что продление троллейбусных маршрутов позволит разгрузить другие виды транспорта, а именно — метрополитен и трамваи в часы пик.

Чтобы руководство города рассмотрело петицию, она должна собрать 5000 подписей за 90 дней.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2026 в 21:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Направить троллейбусы №13 и №20 к главному железнодорожному вокзалу города предложил мэрии харьковчанин Ян Светличный. Он создал соответствующую петицию на сайте горсовета".