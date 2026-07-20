Погода ухудшится во вторник: о каких явлениях предупредили харьковчан

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 21 июля.

«Днем по городу и области ожидается значительный дождь, гроза, град и шквал, 15 — 20 м/с», — пишет Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Заместитель начальника отдела коммуникации по медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эфире нацмарафона говорит: на этой неделе в стране ожидается разная погода.

«В частности, сегодня в большинстве областей пройдет атмосферный фронт, который еще вчера начал двигаться по территории Украины (в частности по западным областям). Сегодня этот фронт обусловит в Украине, кроме востока и юго-востока, умеренные и даже кое-где значительные дожди. В дальнейшем ситуация будет изменяться. Атмосферный фронт будет двигаться дальше на восток и ослабевать, но все же выпадут осадки. Завтра мы ожидаем, что в центральных, южных регионах, Сумской и Харьковской областях пройдут умеренные дожди, грозы. Значения температуры начнут снижаться по всей территории Украины, ночью ожидаем 14-19 градусов, днем ​​– 22-27. 22 июля синоптическая ситуация останется неизменной, в восточных областях, южных, а ночью в большинстве центральных областей – местами выпадут кратковременные дожди с грозами”, — отметил Семилит.

Он добавил, что во второй половине недели в юго-восточной части страны, Карпатском регионе и восточных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. А вот значение температуры выровняется практически по всей стране. Ночью будет 10-17 градусов, днем ​​– 20-27.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»