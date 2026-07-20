Ребенок выпал из окна в Харькове и разбился насмерть: что выяснила прокуратура

Мать трехлетнего мальчика, который погиб в результате падения из окна пятого этажа в Салтовском районе Харькова вечером 19 июля, находилась в это время дома. Женщина — на 33-й неделе беременности и из-за отравления в момент трагедии была в ванной комнате.

Об этом «Суспільне Харків» рассказал руководитель областной прокуратуры Юрий Папуша. По его словам, в квартире также находились тетя погибшего мальчика и его старший брат.

«По словам матери, из-за плохого самочувствия, вызванного пищевым отравлением, она была в ванной комнате. С ее слов, окна квартиры были закрыты. Через некоторое время младшая сестра сообщила ей, что ребенок выпал из окна. Выбежав на улицу, женщина увидела сына на земле без признаков жизни», — сообщил Папуша.

Предварительно установлено, что семья ранее не состояла на учете в службе по делам детей и органах Национальной полиции. Мать к уголовной или административной ответственности не привлекалась, на учете у врачей нарколога и психиатра не состояла.

Как сообщала МГ «Объектив», 19 июля трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Харькове. Мальчик разбился насмерть. Известно, что дома находились мать малыша и его старший семилетний брат. Еще один случай, который едва не привел к трагедии, произошел в Валках 20 июля. Там четырехлетний мальчик упал в дворовой колодец. Спасатели успели вовремя: ребенка достали живым, но с ушибами и переохлаждением. Мальчик находится в больнице.