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Ребенок выпал из окна в Харькове и разбился насмерть: что выяснила прокуратура

Происшествия 19:32   20.07.2026
Елена Нагорная
Ребенок выпал из окна в Харькове и разбился насмерть: что выяснила прокуратура

Мать трехлетнего мальчика, который погиб в результате падения из окна пятого этажа в Салтовском районе Харькова вечером 19 июля, находилась в это время дома. Женщина — на 33-й неделе беременности и из-за отравления в момент трагедии была в ванной комнате.

Об этом «Суспільне Харків» рассказал руководитель областной прокуратуры Юрий Папуша. По его словам, в квартире также находились тетя погибшего мальчика и его старший брат.

«По словам матери, из-за плохого самочувствия, вызванного пищевым отравлением, она была в ванной комнате. С ее слов, окна квартиры были закрыты. Через некоторое время младшая сестра сообщила ей, что ребенок выпал из окна. Выбежав на улицу, женщина увидела сына на земле без признаков жизни», — сообщил Папуша.

Предварительно установлено, что семья ранее не состояла на учете в службе по делам детей и органах Национальной полиции. Мать к уголовной или административной ответственности не привлекалась, на учете у врачей нарколога и психиатра не состояла.

Как сообщала МГ «Объектив», 19 июля трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Харькове. Мальчик разбился насмерть. Известно, что дома находились мать малыша и его старший семилетний брат. Еще один случай, который едва не привел к трагедии, произошел в Валках 20 июля. Там четырехлетний мальчик упал в дворовой колодец. Спасатели успели вовремя: ребенка достали живым, но с ушибами и переохлаждением. Мальчик находится в больнице.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 19:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мать трехлетнего мальчика, который погиб в результате падения из окна пятого этажа в Салтовском районе вечером 19 июля, из-за отравления в момент трагедии была в ванной комнате.".