Упал с 5 этажа: в Харькове погиб трехлетний мальчик — полиция

Трагедия случилась 19 июля в Харькове. В момент, когда ребенок упал из окна, дома были его мама и семилетний брат.

«19 июля около 16:25 в полицию поступило сообщение о падении мальчика из окна пятого этажа многоквартирного дома в Салтовском районе города. От полученных травм ребенок погиб. На момент трагедии в квартире находились 29-летняя мать ребенка и ее 7-летний сын», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. По факту открыли уголовное производство.

Полицейские призвали родителей или опекунов не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время.

«Открытые окна и балконы представляют смертельную опасность для детей. Не полагайтесь на москитные сетки – они не способны выдержать вес ребенка. Позаботьтесь об установке специальных блокаторов или ограничителей открывания окон и не размещайте вблизи них мебель, которая может помочь ребенку самостоятельно добраться до подоконника», — предупредили в ГУНП.

На одном из опубликованных полицией фото как раз видно склад вещей на балконе, который мог стать «лестницей» для малыша.