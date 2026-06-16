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Мальчик выпал из окна в Харькове: подозрение чиновнице, на что закрывала глаза

Общество 12:36   16.06.2026
Виктория Яковенко
Мальчик выпал из окна в Харькове: подозрение чиновнице, на что закрывала глаза Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители считают, что гибели 4-летнего мальчика в Харькове можно было избежать, если бы начальница районной службы по делам детей годами не игнорировала сигналы об опасности для жизни ребенка.

В Харьковской областной прокуратуре напоминают: 7 мая в городе 4-летний мальчик выпал из окна квартиры. Ребенок умер в карете «скорой». Правоохранители выяснили, что семья попала в поле зрения соцслужб еще в июне 2023 года, когда мальчика изъяли у матери возле мусорной свалки с гематомой на голове и паховой грыжей, пока женщина с сожителем собирали картон.

«Несмотря на то, что доход семьи состоял только из 860 гривен соцпомощи, а мать демонстрировала низкий воспитательный потенциал, чиновница уже почти через месяц инициировала возвращение ребенка женщине. Служба подала в комиссию соответствующее ходатайство, при этом чиновница на заседании умолчала о наличии у мальчика телесных повреждений, не узнав их происхождение», — отметили в прокуратуре.

В ноябре 2023 года чиновница «закрыла глаза» на официальное письмо от детской больницы. Медики тревожились из-за того, что у мальчика обнаружили заболевание, и ему была срочно нужна хирургическая операция, добавили правоохранители. Установлено, что на обследованиях мать выглядела неопрятно, кричала на сына, не делала ему необходимых прививок, а впоследствии даже перестала брать трубку от работников всех соцслужб.

«Во время проверки жилья социальные работники обнаружили полное отсутствие дома продуктов питания, о чем чиновницу письменно проинформировали. Несмотря на это, она не решила вопрос о немедленном отнятии мальчика и не приняла никаких других мер. В дальнейшем чиновница полностью проигнорировала утвержденный индивидуальный план социальной защиты ребенка, который находится в сложных жизненных обстоятельствах, — документ не содержал отметок о его выполнении, корректировке и отчетности», — выяснили в прокуратуре.

Гибель мальчика в Харькове: подозрение чиновнице
Фото: Харьковская областная прокуратура
Гибель мальчика в Харькове: подозрение чиновнице
Фото: Харьковская областная прокуратура

Следствие также установило, что с января 2024 года и до момента трагедии начальница службы вообще потеряла связь с семьей и ограничилась лишь формальной отправкой запросов в полицию раз в год.

«Из-за такого бездействия чиновница даже не знала, что в июле 2023 года у женщины родился еще один ребенок, жизнь которого также оказалась под угрозой», — говорят правоохранители.

Женщине сообщили о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей гибель человека. Решается вопрос об отстранении фигурантки от занимаемой должности.

Гибель мальчика в Харькове: подозрение чиновнице
Фото: Харьковская областная прокуратура
Гибель мальчика в Харькове: подозрение чиновнице
Фото: Харьковская областная прокуратура

Отметим, что 29-летней матери, сын которой выпал из окна квартиры в Харькове, также сообщили о подозрении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2026 в 12:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители считают, что гибели 4-летнего мальчика в Харькове можно было избежать, если бы начальница районной службы по делам детей годами не игнорировала сигналы".