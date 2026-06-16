Хлопчик випав з вікна у Харкові: підозра посадовиці, на що «закривала очі»

Правоохоронці вважають, що загибелі 4-річного хлопчика у Харкові можна було уникнути, якби начальниця районної служби у справах дітей роками не ігнорувала сигнали про небезпеку для життя дитини.

У Харківській обласній прокуратурі нагадують: вдень 7 травня у місті 4-річний хлопчик випав з вікна квартири. Дитина померла у кареті «швидкої». Правоохоронці з’ясували, що родина потрапила в поле зору соцслужб ще у червні 2023 року, коли хлопчика вилучили у матері біля сміттєзвалища із гематомою на голові та паховою грижею, поки жінка зі співмешканцем збирали картон.

«Попри те, що дохід сім’ї складався лише з 860 гривень соцдопомоги, а матір демонструвала низький виховний потенціал, посадовиця вже майже за місяць ініціювала повернення дитини жінці. Служба подала до комісії відповідне клопотання, при цьому чиновниця на засіданні змовчала про наявність у хлопчика тілесних ушкоджень, не з’ясувавши їхнє походження», – зазначили у прокуратурі.

У листопаді 2023 року посадовиця «закрила очі» на офіційний лист від дитячої лікарні. Медики били на сполох через те, що у хлопчика виявили захворювання, і йому була терміново потрібна хірургічна операція, додали правоохоронці. Встановлено, що на обстеженнях мати мала неохайний вигляд, кричала на сина, не робила йому необхідних щеплень, а згодом навіть перестала брати слухавку від працівників усіх соцслужб.

«Під час перевірки помешкання соціальні працівники виявили повну відсутність вдома продуктів харчування, про що чиновницю письмово поінформували. Попри це вона не вирішила питання про негайне відібрання хлопчика та не вжила жодних інших заходів. У подальшому посадовиця повністю проігнорувала затверджений індивідуальний план соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, — документ не містив відміток про його виконання, коригування та звітування», – з’ясували в прокуратурі.

Слідство також встановило, що з січня 2024 року і до моменту трагедії, очільниця служби взагалі втратила зв’язок із родиною та обмежилася лише формальним надсиланням запитів до поліції раз на рік.

«Через таку бездіяльність посадовиця навіть не знала, що в липні 2023 року у жінки народилася ще одна дитина, життя якої також опинилося під загрозою», – кажуть правоохоронці.

Жінці повідомили про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила загибель людини. Вирішується питання про відсторонення фігурантки від займаної посади.

Зазначимо, що 29-річній матері, син якої випав з вікна квартири у Харкові, також повідомили про підозру.