Трагедія в Харкові: дитина випала з вікна, травми виявилися смертельними

Події 11:03   08.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли: 7 травня отримали повідомлення про те, що хлопчик випав із вікна на Новобаварському проспекті. 

Прибувши на місце події, копи встановили: дитина проживала у квартирі багатоповерхового будинку разом із дворічною сестрою та 29-річною матір’ю. У день трагедії, пишуть правоохоронці, вона пішла з дому та залишила дітей самих.

Хлопчик випав із вікна на четвертому поверсі. Медики намагалися врятувати дитину, проте травми виявилися надто важкими – вона померла в кареті “швидкої”. Мати дітей уже затримали.

“За фактом події слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 166, ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України. Також відомості внесені до ЄРДР за ст. 115 КК України з приміткою «нещасний випадок». Окремо перевіряється інформація щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків окремими посадовими особами”, – повідомили в поліції.

Усі обставини трагедії встановлюють.

