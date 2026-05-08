Трагедія в Харкові: дитина випала з вікна, травми виявилися смертельними
У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли: 7 травня отримали повідомлення про те, що хлопчик випав із вікна на Новобаварському проспекті.
Прибувши на місце події, копи встановили: дитина проживала у квартирі багатоповерхового будинку разом із дворічною сестрою та 29-річною матір’ю. У день трагедії, пишуть правоохоронці, вона пішла з дому та залишила дітей самих.
Хлопчик випав із вікна на четвертому поверсі. Медики намагалися врятувати дитину, проте травми виявилися надто важкими – вона померла в кареті “швидкої”. Мати дітей уже затримали.
“За фактом події слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 166, ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України. Також відомості внесені до ЄРДР за ст. 115 КК України з приміткою «нещасний випадок». Окремо перевіряється інформація щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків окремими посадовими особами”, – повідомили в поліції.
Усі обставини трагедії встановлюють.
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 11:03;