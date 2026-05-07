БпЛА атакував Новобаварський район Харкова: фото з місця «прильоту»

Сьогодні, 7 травня, близько 10:35 ЗС РФ атакували Новобаварський район безпілотником, попередньо, типу «Герань-2».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

«Поранення отримали двоє чоловіків. Ще шестеро людей зазнали гострої реакції на стрес, серед них троє дітей — дві дівчинки віком 7 років та 15-річна дівчина», – розповіли правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 10:35. БпЛА атакував Новобаварський район. Мер Ігор Терехов інформував про дев’ять постраждалих, серед них – діти. На місці «прильоту» сталася пожежа.

Міський голова зазначав, що тільки за ранок у Харкові було пошкоджено понад 50 житлових будинків.