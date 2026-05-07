БпЛА атакував Новобаварський район Харкова: фото з місця «прильоту»
Сьогодні, 7 травня, близько 10:35 ЗС РФ атакували Новобаварський район безпілотником, попередньо, типу «Герань-2».
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки та автомобілі.
«Поранення отримали двоє чоловіків. Ще шестеро людей зазнали гострої реакції на стрес, серед них троє дітей — дві дівчинки віком 7 років та 15-річна дівчина», – розповіли правоохоронці.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 10:35. БпЛА атакував Новобаварський район. Мер Ігор Терехов інформував про дев’ять постраждалих, серед них – діти. На місці «прильоту» сталася пожежа.
Міський голова зазначав, що тільки за ранок у Харкові було пошкоджено понад 50 житлових будинків.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, новини Харкова, Новобаварский район, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «БпЛА атакував Новобаварський район Харкова: фото з місця «прильоту»», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 14:15;