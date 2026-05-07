Live

БпЛА атакував Новобаварський район Харкова: фото з місця «прильоту»

Події 14:15   07.05.2026
БпЛА атакував Новобаварський район Харкова: фото з місця «прильоту» Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 7 травня, близько 10:35 ЗС РФ атакували Новобаварський район безпілотником, попередньо, типу «Герань-2».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

«Поранення отримали двоє чоловіків. Ще шестеро людей зазнали гострої реакції на стрес, серед них троє дітей — дві дівчинки віком 7 років та 15-річна дівчина», – розповіли правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

удар по Харькову
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 10:35. БпЛА атакував Новобаварський район. Мер Ігор Терехов інформував про дев’ять постраждалих, серед них – діти. На місці «прильоту» сталася пожежа.

Міський голова зазначав, що тільки за ранок у Харкові було пошкоджено понад 50 житлових будинків.

Популярно
БпЛА атакував Новобаварський район Харкова: фото з місця «прильоту»
БпЛА атакував Новобаварський район Харкова: фото з місця «прильоту»
07.05.2026, 14:15
«Тільки за ранок у Харкові пошкоджено понад 50 будинків» – Терехов (відео)
«Тільки за ранок у Харкові пошкоджено понад 50 будинків» – Терехов (відео)
07.05.2026, 12:59
Яку роботу пропонують переселенцям у Харкові, розповів Терехов
Яку роботу пропонують переселенцям у Харкові, розповів Терехов
07.05.2026, 13:21
«Загубив» Porsche і нерухомість у декларації: підозра ексдиректору КП
«Загубив» Porsche і нерухомість у декларації: підозра ексдиректору КП
07.05.2026, 13:48
«Зараз вб’ю вас»: у Харкові чоловік погрожував копам автоматом (відео)
«Зараз вб’ю вас»: у Харкові чоловік погрожував копам автоматом (відео)
07.05.2026, 12:30
Новини Харкова — головне 7 травня: ворог двічі атакував місто – наслідки
Новини Харкова — головне 7 травня: ворог двічі атакував місто – наслідки
07.05.2026, 13:55

Новини за темою:

05.05.2026
Атака БпЛА на залізничну інфраструктуру в Харкові: є постраждалі (фото)
04.05.2026
«Ланцет» ударив по хлібному фургону на трасі Київ – Харків – Довжанський
01.05.2026
Атака на Харків: перші хвилини після удару по АЗС, як рятували чоловіка 📹
30.04.2026
Удари України по нафтових активах РФ досягли максимуму – Bloomberg
30.04.2026
Авто енергетиків на Харківщині атакував ворожий БпЛА


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «БпЛА атакував Новобаварський район Харкова: фото з місця «прильоту»», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 14:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 7 травня, близько 10:35 ЗС РФ атакували Новобаварський район безпілотником, попередньо, типу «Герань-2».".