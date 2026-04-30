Удари України по нафтових активах РФ досягли максимуму – Bloomberg
Число атак України на російську нафтову інфраструктуру сягнуло найвищого місячного рівня з грудня та призвело до зниження обробки нафти на рівень 2009 року, повідомляє Bloomberg News.
Внаслідок цього обсяги перероблення нафти у РФ впали до багаторічного мінімуму.
Згідно з даними, зібраними Bloomberg на основі публічних заяв обох країн, у квітні Україна завдала щонайменше 21 удару по російських нафтопереробних заводах, морських об’єктах, включаючи експортні термінали, та інфраструктурі нафтопроводів.
У квітні було дев’ять атак на підприємства нафтопереробної галузі РФ – це найвищий місячний показник з початку 2026 року.
Ці атаки призвели до зниження середньої обробки нафти на російських НПЗ до 4,69 мільйона барелів на день – це найнижчий показник із грудня 2009 року.
У результаті скорочення перероблення нафти відчутно впливає на внутрішній ринок РФ, де є сезонний попит, і глобальні ринки нафтопродуктів, повідомляє Bloomberg News.
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Світ, Україна, Фронт; Теги: атака БпЛА, нефтепродукты, нефтепромышленность, НПЗ, рф;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Удари України по нафтових активах РФ досягли максимуму – Bloomberg», то перегляньте більше у розділі Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 21:45;