Удари України по нафтових активах РФ досягли максимуму – Bloomberg

30.04.2026
Число атак України на російську нафтову інфраструктуру сягнуло найвищого місячного рівня з грудня та призвело до зниження обробки нафти на рівень 2009 року, повідомляє Bloomberg News.

Згідно з даними, зібраними Bloomberg на основі публічних заяв обох країн, у квітні Україна завдала щонайменше 21 удару по російських нафтопереробних заводах, морських об’єктах, включаючи експортні термінали, та інфраструктурі нафтопроводів.

У квітні було дев’ять атак на підприємства нафтопереробної галузі РФ – це найвищий місячний показник з початку 2026 року.

Ці атаки призвели до зниження середньої обробки нафти на російських НПЗ до 4,69 мільйона барелів на день – це найнижчий показник із грудня 2009 року.

У результаті скорочення перероблення нафти відчутно впливає на внутрішній ринок РФ, де є сезонний попит, і глобальні ринки нафтопродуктів, повідомляє Bloomberg News.

