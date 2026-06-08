У Харкові — знов “приліт” БпЛА: інформація Терехова
Влучання російського безпілотника зафіксували в Київському районі Харкова близько 19:00 8 червня.
На щастя, безпілотник не здетонував, поінформував мер Ігор Терехов.
Повітряну тривогу оголосили у місті о 18:52. Причиною була загроза БпЛА невизначеного типу. Моніторингові канали повідомляли про безпілотник, який рухався вздовж Харківського шосе.
Нагадаємо, дев’ять «шахедів» вдарили по Харкову в ніч проти 8 червня. Під прицілом агресора було п’ять локацій, зокрема поштові сервіси. Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський написав: «шахед» ударив по сортувальному хабу. Попри значні пошкодження, всі співробітники живі, а більшість посилок уціліли. Дісталося і «Новій пошті» – пошкоджено депо №5. БпЛА впав на дах депо — стався частковий обвал конструкцій, почалася пожежа. Також внаслідок ударів постраждав рятувальник.
Близько 16:00 8 червня влучання дрона зафіксували у Київському районі Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 19:13;