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У Харкові — знов “приліт” БпЛА: інформація Терехова

Події 19:13   08.06.2026
Олена Нагорна
У Харкові — знов “приліт” БпЛА: інформація Терехова Фото: ХМР

Влучання російського безпілотника зафіксували в Київському районі Харкова близько 19:00 8 червня.

На щастя, безпілотник не здетонував, поінформував мер Ігор Терехов.

Повітряну тривогу оголосили у місті о 18:52. Причиною була загроза БпЛА невизначеного типу. Моніторингові канали повідомляли про безпілотник, який рухався вздовж Харківського шосе.

Нагадаємо, дев’ять «шахедів» вдарили по Харкову в ніч проти 8 червня. Під прицілом агресора було п’ять локацій, зокрема поштові сервіси. Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський написав: «шахед» ударив по сортувальному хабу. Попри значні пошкодження, всі співробітники живі, а більшість посилок уціліли. Дісталося і «Новій пошті» – пошкоджено депо №5. БпЛА впав на дах депо — стався частковий обвал конструкцій, почалася пожежа. Також внаслідок ударів постраждав рятувальник.

Близько 16:00 8 червня влучання дрона зафіксували у Київському районі Харкова.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 19:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Влучання російського безпілотника зафіксували в Київському районі Харкова близько 19:00 8 червня.".