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«Вночі був потужний обстріл»: дев’ять «шахедів» атакували Харків, наслідки 📹

Записано 12:28   08.06.2026
Вікторія Яковенко
«Вночі був потужний обстріл»: дев’ять «шахедів» атакували Харків, наслідки 📹 Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону
 повідомив про наслідки нічних ворожих ударів по місту.

«Вночі був потужний обстріл. Було влучання дев’яти «шахедів» по Харкову. П’ять локацій опинились під прицілом російського агресора. Маємо дві дуже серйозні пожежі. Виникла пожежа на Новій Пошті, терміналі Укрпошті. Площа пожежі було близько 1000 кв. м. Під час цього обстрілу був один постраждалий серед наших пожежників», – зазначив міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, Гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський інформував: “шахед” ударив по сортувальному хабу в Харкові. Попри значні пошкодження, всі співробітники живі, а більшість посилок – уціліла.

Вночі дісталося і “Новій пошті” – пошкоджено депо №5. БпЛА впав на дах депо – стався частковий обвал конструкцій, почалася пожежа.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 12:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про наслідки нічних ворожих ударів по місту.".