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«Ночью был мощный обстрел»: девять «Шахедов» атаковали Харьков, последствия 📹

Записано 12:28   08.06.2026
Виктория Яковенко
«Ночью был мощный обстрел»: девять «Шахедов» атаковали Харьков, последствия 📹 Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона
 сообщил о последствиях ночных вражеских ударов по городу.

«Ночью был мощный обстрел. Было попадание девяти «Шахедов» по ​​Харькову. Пять локаций оказались под прицелом российского агрессора. Есть два очень серьезных пожара. Возник пожар на Новой Почте, терминале Укрпочты. Площадь пожара была около 1000 кв. м. Во время этого обстрела был один пострадавший среди наших пожарных», — отметил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский информировал: «Шахед» ударил по сортировочному хабу в Харькове. Несмотря на значительные повреждения, все сотрудники живы, а большинство посылок уцелело.

Ночью досталось и «Новой почте» — повреждено депо №5. БпЛА упал на крышу депо – произошел частичный обвал конструкций, начался пожар.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 12:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях ночных вражеских ударов по городу.".