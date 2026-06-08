По складу почтового отделения в Харькове ударила ночью РФ – что с посылками
О последствиях удара РФ по Холодногорскому району проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В результате обстрелов возникли три очага пожаров. Одно из попаданий произошло в складское здание почтового отделения. Произошли разрушения конструкций здания и пожар на площади 1000 квадратных метров», – уточнили в ГСЧС.
Предварительно, жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.
Тем временем гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский уточнил: «шахед» ударил по сортировочному хабу. Несмотря на значительные повреждения, все сотрудники живы, а большая часть посылок – уцелела.
«И сегодня, несмотря ни на что, мы развезем их по отделениям Харькова. Тем клиентам, чьи посылки, к сожалению, были уничтожены, мы обязательно компенсируем их стоимость. Команда «Укрпочты» с 4 утра работает над возобновлением работы. Автомобили других локаций были перенаправлены на резервные площадки, и мы будем делать все, чтобы максимально оперативно и с наименьшими задержками доставить Ваши посылки», – добавил Смелянский.
Напомним, серия взрывов раздалась ночью 8 июня в Харькове. Первый «прилет» в городе зафиксировали около часа ночи. Мэр Игорь Терехов уточнил: под атакой — Холодногорский район. Предварительно, россияне ударили по промышленной зоне. После этого в том же, Холодногорском районе, прозвучало еще как минимум шесть взрывов, написал Терехов.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 09:59;