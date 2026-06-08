По складу поштового відділення в Харкові вдарила вночі РФ – що з посилками
Про наслідки ударів РФ по Холодногірському району поінформували у ГУ ДСНС України у Харківській області.
“Внаслідок обстрілів виникло три осередки пожеж. Одне з влучань сталося у складську будівлю поштового відділення. Сталися руйнації конструкцій будівлі та пожежа на площі 1000 квадратних метрів”, – уточнили у ДСНС.
Попередньо, жертв та постраждалих внаслідок обстрілів немає.
Тим часом гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський уточнив: “шахед” ударив по сортувальному хабу. Попри значні пошкодження, всі співробітники живі, а більшість посилок – уціліла.
“І сьогодні, попри все, ми розвеземо їх по відділеннях Харкова. Тим клієнтам, чиї посилки, на жаль, були знищені, ми обов’язково компенсуємо їхню вартість. Команда “Укрпошти” з 4 ранку працює над відновленням роботи. Автівки з інших локацій були перенаправлені на резервні майданчики, і ми робитимемо все, щоб максимально оперативно та з найменшими затримками доставити Ваші посилки”, – додав Смілянський.
Нагадаємо, серія вибухів пролунала вночі 8 червня у Харкові. Перший «приліт» у місті зафіксували близько першої години ночі. Мер Ігор Терехов уточнив: під атакою Холодногірський район. Попередньо, росіяни вдарили по промисловій зоні. Після цього в тому ж, Холодногірському районі, пролунало ще як мінімум шість вибухів, написав Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 09:59;