Понад 40 тисяч квітів висадили у Холодногірському районі (фото)

У Холодногірському районі щодня займаються облаштуванням прибудинкових територій, парків та інших зелених зон, передають у пресслужбі мерії.

“Працівники комунальних підприємств прибирають сміття, косять газони та доглядають за клумбами”, – зазначили у міськраді.

Так, на різних локаціях у Холодногірському районі вже висадили 42 тисячі однорічних квітів.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла прогноз погоди на 24 липня. У Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Уночі та зранку місцями гроза.