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Понад 40 тисяч квітів висадили у Холодногірському районі (фото)

Суспільство 10:44   24.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад 40 тисяч квітів висадили у Холодногірському районі (фото) Фото: ХМР

У Холодногірському районі щодня займаються облаштуванням прибудинкових територій, парків та інших зелених зон, передають у пресслужбі мерії.

Висаджують квіти у Холодногірському районі
Фото: ХМР

“Працівники комунальних підприємств прибирають сміття, косять газони та доглядають за клумбами”, – зазначили у міськраді.

Висаджують квіти у Холодногірському районі
Фото: ХМР

Так, на різних локаціях у Холодногірському районі вже висадили 42 тисячі однорічних квітів.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла прогноз погоди на 24 липня. У Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Уночі та зранку місцями гроза.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 10:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському районі щодня займаються облаштуванням прибудинкових територій, парків та інших зелених зон, передають у пресслужбі мерії.".