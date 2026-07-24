Больше 40 тысяч цветов высадили в Холодногорском районе (фото)

В Холодногорском районе ежедневно занимаются обустройством придомовых территорий, парков и других зеленых зон, передают в пресс-службе мэрии.

«Работники коммунальных предприятий убирают мусор, косят газоны и ухаживают за клумбами», – отметили в горсовете.

Так на разных локациях в Холодногорском районе уже высадили 42 тысячи однолетних цветов.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала прогноз погоды на 24 июля. В Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Утром и днем кратковременный дождь, местами гроза.