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Больше 40 тысяч цветов высадили в Холодногорском районе (фото)

Общество 10:44   24.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше 40 тысяч цветов высадили в Холодногорском районе (фото) Фото: ХГС

В Холодногорском районе ежедневно занимаются обустройством придомовых территорий, парков и других зеленых зон, передают в пресс-службе мэрии.

Высаживают цветы в Холодногорском районе
Фото: ХГС

«Работники коммунальных предприятий убирают мусор, косят газоны и ухаживают за клумбами», – отметили в горсовете.

Высаживают цветы в Холодногорском районе
Фото: ХГС

Так на разных локациях в Холодногорском районе уже высадили 42 тысячи однолетних цветов.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала прогноз погоды на 24 июля. В Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Утром и днем кратковременный дождь, местами гроза.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 10:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском районе ежедневно занимаются обустройством придомовых территорий, парков и других зеленых зон, передают в пресс-службе мэрии.".