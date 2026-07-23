Синегубов рассказал о последствиях «прилетов» на Харьковщине
В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также 15 населенных пунктов области. В результате «прилетов» есть погибшая, а также 11 пострадавших, уточняет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Харьков шесть человек получили острую реакцию на стресс; в пос. Золочев получили ранения 57-летний мужчина и 12-летняя девочка; в пос. Старый Салтов ранена 52-летняя женщина, острая реакция на стресс — у 30-летней женщины; в г. Изюм испытал острую реакцию на стресс 63-летний мужчина; в с. Юрченко Волчанской громаді погибла 60-летняя женщина», – написал Синегубов.
В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:
- шесть ракет;
- шесть КАБов;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- два БпЛА типа «Молния»;
- 11 fpv-дронов;
- 30 БпЛА (тип устанавливается).
В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфрастуктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.