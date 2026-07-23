Live

Синегубов рассказал о последствиях «прилетов» на Харьковщине

Происшествия 08:50   23.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов рассказал о последствиях «прилетов» на Харьковщине

В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также 15 населенных пунктов области. В результате «прилетов» есть погибшая, а также 11 пострадавших, уточняет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков шесть человек получили острую реакцию на стресс; в пос. Золочев получили ранения 57-летний мужчина и 12-летняя девочка; в пос. Старый Салтов ранена 52-летняя женщина, острая реакция на стресс — у 30-летней женщины; в г. Изюм испытал острую реакцию на стресс 63-летний мужчина; в с. Юрченко Волчанской громаді погибла 60-летняя женщина», – написал Синегубов.

В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • шесть ракет;
  • шесть КАБов;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • 11 fpv-дронов;
  • 30 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфрастуктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

Читайте также: Активность РФ на севере региона фиксируют в Генштабе

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Трагедия на Салтовке: 16-летний парень выпал из окна 12-го этажа
Трагедия на Салтовке: 16-летний парень выпал из окна 12-го этажа
22.07.2026, 18:23
В Харькове FPV-дроны ударили по АЗС, есть пострадавшие (фото)
В Харькове FPV-дроны ударили по АЗС, есть пострадавшие (фото)
22.07.2026, 21:14
Четверг будет нежарким: прогноз погоды по Харькову и области на 23 июля
Четверг будет нежарким: прогноз погоды по Харькову и области на 23 июля
22.07.2026, 20:52
Новости Харькова — главное 23 июля: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 23 июля: как прошла ночь
23.07.2026, 08:46
Новости Харькова — главное 22 июля: «прилеты» в городе, опасная погода
Новости Харькова — главное 22 июля: «прилеты» в городе, опасная погода
22.07.2026, 21:21
Горели дома и АЗС: ГСЧС рассказала, что потушили за сутки
Горели дома и АЗС: ГСЧС рассказала, что потушили за сутки
23.07.2026, 09:17

Новости по теме:

23.07.2026
Горели дома и АЗС: ГСЧС рассказала, что потушили за сутки
23.07.2026
Активность РФ на севере региона фиксируют в Генштабе
23.07.2026
Новости Харькова — главное 23 июля: как прошла ночь
22.07.2026
Четыре раза за день враг атаковал поселковый совет на Харьковщине: последствия
22.07.2026
Пруд через суд забрали у предприятия на Харьковщине – прокуратура


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Синегубов рассказал о последствиях «прилетов» на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 июля 2026 в 08:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "уточняет начальник ХОВА Олег Синегубов.".