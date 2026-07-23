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Горели дома и АЗС: ГСЧС рассказала, что потушили за сутки

Происшествия 09:17   23.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Горели дома и АЗС: ГСЧС рассказала, что потушили за сутки

В течение минувших суток спасатели ликвидировали 19 пожаров, шесть их них – возникли из-за обстрелов РФ, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожары из-за «прилетов» бушевали в Купянском, Лозовском, Чугуевском и Изюмском районах области, а также Немышлянском и Шевченковском районах города.

Так накануне FPV-дрон ударил по АЗС в Харькове. В результате удара загорелась топливораздаточная колонка. Пострадавших – пятеро – все они получили острую реакцию на стресс.

«Впоследствии российские войска повторно атаковали FPV-дроном другую автозаправочную станцию ​​в Харькове. В результате обстрела возник пожар: горели емкость с газом и грузовой автомобиль на площади 20 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Пострадала женщина, подвергшаяся острой реакции на стресс», – уточнили в ГСЧС.

В природных экосистемах было три пожара на общей площади три гектара. Также пиротехники выявили и изъяли 87 единиц взрывоопасных предметов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2026 в 09:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток спасатели ликвидировали 19 пожаров, шесть их них – возникли из-за обстрелов РФ, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".