Горели дома и АЗС: ГСЧС рассказала, что потушили за сутки

В течение минувших суток спасатели ликвидировали 19 пожаров, шесть их них – возникли из-за обстрелов РФ, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожары из-за «прилетов» бушевали в Купянском, Лозовском, Чугуевском и Изюмском районах области, а также Немышлянском и Шевченковском районах города.

Так накануне FPV-дрон ударил по АЗС в Харькове. В результате удара загорелась топливораздаточная колонка. Пострадавших – пятеро – все они получили острую реакцию на стресс.

«Впоследствии российские войска повторно атаковали FPV-дроном другую автозаправочную станцию ​​в Харькове. В результате обстрела возник пожар: горели емкость с газом и грузовой автомобиль на площади 20 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Пострадала женщина, подвергшаяся острой реакции на стресс», – уточнили в ГСЧС.

В природных экосистемах было три пожара на общей площади три гектара. Также пиротехники выявили и изъяли 87 единиц взрывоопасных предметов.