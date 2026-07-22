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Четверг будет нежарким: прогноз погоды по Харькову и области на 23 июля

Погода 20:52   22.07.2026
Елена Нагорная
Четверг будет нежарким: прогноз погоды по Харькову и области на 23 июля

В четверг, 23 июля, в Харькове и области — переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.

В Харькове ночью термометры покажут 12-14 градусов, днем – 22-24, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 11-16 градусов, днем – 22-27.

Ветер северо-западный, 3–8 м/с.

«Четверг будет в Украине свежим, нежарким… В начале следующей недели градусы подрастут, а в начале августа еще и любители жары порадуются. Но это рановато для хорошего прогноза, пока что — свежий воздух, локальные дожди, много солнца», — пишет синоптик Наталья Диденко.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2026 в 20:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 23 июля, в Харькове и области — переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.".