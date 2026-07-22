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Кто отдал приказ ударить по «Эпицентру» на Салтовке, установила прокуратура

Происшествия 10:15   22.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Кто отдал приказ ударить по «Эпицентру» на Салтовке, установила прокуратура

Прокуроры передали дело об ударе по «Эпицентру» в Киевском районе в суд, пишут в облпрокуратуре.

Речь идет о трагедии, которая произошла 25 мая 2024 года на Салтовке. Тогда три унифицированные межвидовые планирующие боеприпаса ударили по гипермаркету «Эпицентр». В результате атаки погибли 19 человек, в том числе двое детей: 12-летняя девочка и 17-летний парень. Еще 46 человек получили ранения.

«В рамках досудебного расследования было проведено 52 осмотра места происшествия, 147 судебных экспертиз и допрошено более 150 человек. Подтверждено, что ущерб окружающей среде превысил 860 миллионов гривен, самому «Эпицентру» российский удар нанес материальный ущерб более чем на 330 миллионов гривен», – пишут в прокуратуре.

Благодаря проведенному расследованию удалось установить и тех, кто отдавал приказы ударить по гипермаркету – четырех генералов и полковника, которые разработали план атаки.

  • Командующий группировкой войск«Север» принял решение и поставил задачу своему первому заместителю — начальнику штаба разработать предложения и план огневого поражения гипермаркета «Эпицентр». Тот провел непосредственное планирование атаки и подготовил боевые распоряжения.

     

  • Технические расчеты времени, количества самолетов и авиационных средств поражения провел начальник штаба — первый заместитель командующего 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил из РФ.

     

  • На основании полученных материалов командующий 6 армией ВВС и ПВО ПКС, уроженец Чугуева на Харьковщине, отдал боевое распоряжение на вылет авиации.

     

  • Командир 47 бомбардировочного авиационного полка 105 смешанной авиационной дивизии 6 армии ВВС и ПВО ПКС передал этот приказ своим подчиненным — именно они совершили пуск боеприпасов по гипермаркету.

«Прокурор Харьковской областной прокуратуры утвердил и направил в суд обвинительный акт в отношении пяти российских чиновников по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 статьи 438). 2024 года)», – добавили в сообщении.

Напомним, 25 мая 2024 года российская армия ударила управляемыми авиабомбами по строительному гипермаркету «Эпицентр» на Салтовке. Около 16 часов дня в субботу в городе раздались взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилет» – в спальном районе города, среди плотной гражданской застройки. Следом мэр и начальник ХОВА уточнили: прилетело по гипермаркету, есть погибшие и значительное количество раненых. В течение следующих часов стало ясно – эта трагедия станет одной из самых масштабных для Харькова за время вторжения. В гипермаркете в момент удара было около 120 человек. Огонь быстро распространялся по зданию, где в момент удара находилось немало как сотрудников, так и покупателей. Пламя охватило около 15 тысяч квадратных метров площади.

Вечером того дня без вести пропавшими считали 17 человек. А всю ночь следователи Нацполиции разыскивали на пожарище остатки тел, чтобы в дальнейшем провести ДНК-экспертизы и устанавливать личности погибших. Этот процесс длился четыре дня. 29 мая Харьковская областная прокуратура сообщила: «Поисковые работы в строительном гипермаркете в Харькове, по которому российская армия нанесла авиаудары 25 мая, завершены. Погибли 19 человек: 11 мужчин, шесть женщин и двое детей – 12-летняя девочка и 17-летний парень. Пострадали 54 человека». Самая младшая, 12-летняя девочка, пришла в гипермаркет вместе с мамой, мама тоже погибла. А 27 мая в Харьковской областной прокуратуре сообщили: жертв могло быть еще больше. Ведь одна из «предназначенных» «Эпицентру» бомб упала и не разорвалась на расстоянии 80 метров от здания.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2026 в 10:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры передали дело об ударе по «Эпицентру» в Киевском районе в суд, пишут в облпрокуратуре.".