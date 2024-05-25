Удар по строительному супермаркету Харькова, 2 погибших и 4 раненых
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по строительному супермаркету.
«По состоянию на данный момент известно об одном погибшем человеке, по меньшей мере, четыре ранены. Информация обновляется», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
О двух погибших сообщил Терехов.
Читайте также: Россияне ударили по спальному району Харькова — Терехов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: загиблий, Игорь Терехов, Олег Синегубов, погибший, поранений, раненый, строительный супермаркет, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удар по строительному супермаркету Харькова, 2 погибших и 4 раненых»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 16:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по строительному супермаркету. ".