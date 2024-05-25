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Удар по строительному супермаркету Харькова, 2 погибших и 4 раненых

Происшествия 16:37   25.05.2024
Оксана Якушко
Удар по строительному супермаркету Харькова, 2 погибших и 4 раненых

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по строительному супермаркету. 

«По состоянию на данный момент известно об одном погибшем человеке, по меньшей мере, четыре ранены. Информация обновляется», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

О двух погибших сообщил Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 16:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по строительному супермаркету. ".