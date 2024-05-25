Удар по строительному супермаркету Харькова, 2 погибших и 4 раненых

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по строительному супермаркету.

«По состоянию на данный момент известно об одном погибшем человеке, по меньшей мере, четыре ранены. Информация обновляется», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

О двух погибших сообщил Терехов.