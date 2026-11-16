Удар по Балаклее: погибший и пострадавшие, повреждено отделение почты

Сегодня, 16 ноября, оккупанты ударили по городу Балаклея. Один человек погиб, также есть пострадавшие.

Дополнено в 13:30. Уже известно о пяти пострадавших в результате обстрела центра Балаклеи, сообщил начальник ГВА Виталий Карабанов.

«В результате удара повреждения получили многоквартирные жилые дома, объект гражданской инфраструктуры, учреждение культуры, а также объекты частной собственности. В частности, повреждено остекление окон и кровли», — добавил Карабанов.

13:02. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, предварительно, один человек погиб. Еще четверо пострадали.

«Повреждены отделение почты, грузовой и три легковых автомобиля. Продолжается ликвидация последствий», — добавил он.

Об атаке на город написал начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов около 12:15. Он информировал о «прилете» в центральной части Балаклеи.

Напомним, девять человек пострадали на Харьковщине в результате российских обстрелов за прошедшие сутки, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.