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Удар по Балаклее: погибший и пострадавшие, повреждено отделение почты

Происшествия 13:30   16.11.2026
Виктория Яковенко
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Удар по Балаклее: погибший и пострадавшие, повреждено отделение почты Иллюстративное фото

Сегодня, 16 ноября, оккупанты ударили по городу Балаклея. Один человек погиб, также есть пострадавшие. 

Дополнено в 13:30. Уже известно о пяти пострадавших в результате обстрела центра Балаклеи, сообщил начальник ГВА Виталий Карабанов.

«В результате удара повреждения получили многоквартирные жилые дома, объект гражданской инфраструктуры, учреждение культуры, а также объекты частной собственности. В частности, повреждено остекление окон и кровли», — добавил Карабанов.

13:02. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, предварительно, один человек погиб. Еще четверо пострадали.

«Повреждены отделение почты, грузовой и три легковых автомобиля. Продолжается ликвидация последствий», — добавил он.

Об атаке на город написал начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов около 12:15. Он информировал о «прилете» в центральной части Балаклеи.

Напомним, девять человек пострадали на Харьковщине в результате российских обстрелов за прошедшие сутки, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2026 в 13:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 16 ноября, оккупанты ударили по городу Балаклея.".