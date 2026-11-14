Среди пострадавших – дети: враг атаковал Дергачи, появились фото

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о вражеской атаке БпЛА на город Дергачи.

Дополнено в 13:11. Около 10:45 оккупанты атаковали Дергачи двумя «Геранями», сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Один из ударов пришелся на частное предприятие, другой – на территорию частного сектора.

«В результате удара по жилому району ранения получил 61-летний местный житель, который возился во дворе. У мужчины – ссадина и контузия. Также острую реакцию на стресс диагностировали у двух женщин в возрасте 54 и 56 лет и четырех детей 4, 9, 12 и 13 лет, проживающих в домах вблизи места попадания», — отметил Задоренко.

Сейчас состояние пострадавших стабильное.

В результате удара поврежден производственный цех предприятия, по меньшей мере 10 частных домовладений, хозяйственные сооружения, а также два автомобиля.

12:02. «Пострадали 54-летняя, 56-летняя женщины и 61-летний мужчина. Также острую реакцию на стресс испытали дети четырех, девяти, 12 и 13 лет», — рассказал Синегубов.

В результате обстрела повреждены шесть частных жилых домов, четыре хозяйственных постройки, два автомобиля.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским огнем находились семь населенных пунктов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке. В результате обстрела на трассе возле села Черноглазовка Золочевской громады ранения получил 34-летний мужчина. За сутки враг выпустил на регион: шесть БпЛА типа «Герань-2», один FPV-дрон, тип еще двух беспилотников устанавливается.