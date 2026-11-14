Live
  • Сб 14.11.2026
  • Харьков  +5°С
  • USD 45.38
  • EUR 50.34

Среди пострадавших – дети: враг атаковал Дергачи, появились фото

Происшествия 13:11   14.11.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
Среди пострадавших – дети: враг атаковал Дергачи, появились фото Фото: Вячеслав Задоренко

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о вражеской атаке БпЛА на город Дергачи.

Дополнено в 13:11. Около 10:45 оккупанты атаковали Дергачи двумя «Геранями», сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Один из ударов пришелся на частное предприятие, другой – на территорию частного сектора.

«В результате удара по жилому району ранения получил 61-летний местный житель, который возился во дворе. У мужчины – ссадина и контузия. Также острую реакцию на стресс диагностировали у двух женщин в возрасте 54 и 56 лет и четырех детей 4, 9, 12 и 13 лет, проживающих в домах вблизи места попадания», — отметил Задоренко.

Сейчас состояние пострадавших стабильное.

В результате удара поврежден производственный цех предприятия, по меньшей мере 10 частных домовладений, хозяйственные сооружения, а также два автомобиля.

удар по Дергачам
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Дергачам
Фото: Вячеслав Задоренко

12:02. «Пострадали 54-летняя, 56-летняя женщины и 61-летний мужчина. Также острую реакцию на стресс испытали дети четырех, девяти, 12 и 13 лет», — рассказал Синегубов.

В результате обстрела повреждены шесть частных жилых домов, четыре хозяйственных постройки, два автомобиля.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским огнем находились семь населенных пунктов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке. В результате обстрела на трассе возле села Черноглазовка Золочевской громады ранения получил 34-летний мужчина. За сутки враг выпустил на регион: шесть БпЛА типа «Герань-2», один FPV-дрон, тип еще двух беспилотников устанавливается.

Читайте также: 597 млрд грн ущерба: как война уничтожает окружающую среду Харьковщины

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Сегодня 14 ноября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 ноября 2026: какой праздник и день в истории
14.11.2026, 06:00
Новости Харькова 14 ноября 2026 года – главное за день
Новости Харькова 14 ноября 2026 года – главное за день
14.11.2026, 12:17
Зеленский собирал мэров: был и Терехов, что обсуждали (фото, видео)
Зеленский собирал мэров: был и Терехов, что обсуждали (фото, видео)
14.11.2026, 07:10
Отдельное жилье с участком: модульные дома для ВПО возводят на Харьковщине
Отдельное жилье с участком: модульные дома для ВПО возводят на Харьковщине
13.11.2026, 19:11
Как 14 ноября будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 14 ноября будут отключать свет в Харькове и области: графики
13.11.2026, 21:26
Среди пострадавших – дети: враг атаковал Дергачи, появились фото
Среди пострадавших – дети: враг атаковал Дергачи, появились фото
14.11.2026, 13:11

Новости по теме:

14.11.2026
Подземные отделения в детской больнице: в Харькове проверили ход работ
14.11.2026
Девять БпЛА выпустила РФ на Харьковщину за сутки: последствия обстрелов
13.11.2026
Как строят подземную больницу в Харькове, показали Офису Президента
13.11.2026
FPV атаковал велосипедиста на Харьковщине: мужчина — в тяжелом состоянии
11.11.2026
Пункты обогрева готовы развернуть возле многоэтажек в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Среди пострадавших – дети: враг атаковал Дергачи, появились фото», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2026 в 13:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о вражеской атаке БпЛА на город Дергачи.".