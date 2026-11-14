Подземные отделения в детской больнице: в Харькове проверили ход работ

В Харькове проверили, как обновляют областные медучреждения. В областной клинической больнице уже работает современное диагностическое оборудование, а в детской больнице идет реконструкция отделений и строительство подземных помещений.

Медучреждения посетили начальник ХОВА Олег Синегубов и заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Никита.

«Посетили восстановленное приемно-диагностическое отделение областной клинической больницы. Здесь установили современный ангиограф и аппарат компьютерной томографии, обустроили рентген-кабинет. За более чем год работы медики провели более 10000 обследований”, — рассказал Синегубов.

Отдельно ознакомились с результатами капитального ремонта реабилитационного отделения, оснащенного самым современным оборудованием.

А в областной детской клинической больнице проверили ход реконструкции приемного и психиатрического отделений, а также строительство подземных отделений общей площадью почти 3,4 тысяч квадратных метров. Они, по данным Синегубова, будут рассчитаны на 525 человек.