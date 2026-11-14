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Подземные отделения в детской больнице: в Харькове проверили ход работ

Официально 11:17   14.11.2026
Виктория Яковенко
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Подземные отделения в детской больнице: в Харькове проверили ход работ Фото: Олег Синегубов

В Харькове проверили, как обновляют областные медучреждения. В областной клинической больнице уже работает современное диагностическое оборудование, а в детской больнице идет реконструкция отделений и строительство подземных помещений.

Медучреждения посетили начальник ХОВА Олег Синегубов и заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Никита.

«Посетили восстановленное приемно-диагностическое отделение областной клинической больницы. Здесь установили современный ангиограф и аппарат компьютерной томографии, обустроили рентген-кабинет. За более чем год работы медики провели более 10000 обследований”, — рассказал Синегубов.

Отдельно ознакомились с результатами капитального ремонта реабилитационного отделения, оснащенного самым современным оборудованием.

А в областной детской клинической больнице проверили ход реконструкции приемного и психиатрического отделений, а также строительство подземных отделений общей площадью почти 3,4 тысяч квадратных метров. Они, по данным Синегубова, будут рассчитаны на 525 человек.

Читайте также: Как строят подземную больницу в Харькове, показали Офису Президента

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2026 в 11:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проверили, как обновляют областные медучреждения.".