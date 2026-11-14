Підземні відділення в дитячій лікарні: у Харкові перевірили хід робіт

У Харкові перевірили, як оновлюють обласні медзаклади. В обласній клінічній лікарні вже працює сучасне діагностичне обладнання, а в дитячій лікарні триває реконструкція відділень і будівництво підземних приміщень.

Медзаклади відвідали начальник ХОВА Олег Синєгубов та заступник керівник Офісу Президента Віктор Микита.

«Відвідали відновлене приймально-діагностичне відділення обласної клінічної лікарні. Тут встановили сучасний ангіограф і апарат комп’ютерної томографії, облаштували рентген-кабінет. За понад рік роботи медики провели більше 10 000 обстежень”, – розповів Синєгубов.

Окремо ознайомилися з результатами капітального ремонту реабілітаційного відділення, яке оснастили найсучаснішим обладнанням.

А в обласній дитячій клінічній лікарні перевірили хід реконструкції приймального та психіатричного відділень, а також будівництва підземних відділень загальною площею майже 3,4 тисячі квадратних метрів. Вони, за даними Синєгубова, будуть розраховані на 525 людей.