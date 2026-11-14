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Новини Харкова 14 листопада 2026 року – головне за день

Події 06:51   14.11.2026
Вікторія Яковенко
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Новини Харкова 14 листопада 2026 року – головне за день

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: як минула ніч.

06:51

Вночі у Харкові тривогу оголошували один раз

Сирена звучала у місті з 00:18 до 00:35. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ударні БпЛА східніше Харкова, вони тримали курс на південь.

Близько 02:50 у ПС ЗСУ писали про пуски КАБів на Харківщину.

О 05:25 в регіоні фіксували реактивний БпЛА, він летів на Златопіль.

Нагадаємо, подружжя врятували з-під завалів у селищі Малинівка на Харківщині. Вночі 13 листопада по населеному пункту ворог завдав удару з РСЗВ. ДСНС повідомила: на місці була пожежа, зруйнований будинок, постраждали семеро людей. Вранці на Золочівщині матір із донькою підірвалися в лісопосадці. 60-річна жінка загинула, 30-річна зазнала поранень, інформувала Нацполіція. FPV-дрон атакував велосипедиста на дорозі Золочів – Дергачі. 34-річного чоловіка госпіталізували в тяжкому стані. Він був без свідомості, має уламкові поранення голови та ніг, повідомив «Об’єктиву» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2026 в 06:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: як минула ніч.".