150 тисяч збережених тюльпанів: у Харкові вже готують клумби до весни (відео)

Цієї осені у Харкові комунальники висаджують 150 тисяч цибулин тюльпанів, які вдалося зберегти з минулого сезону. Зокрема, близько 3,5 тисячі білих квітів з’явиться під годинником у Саржиному яру, а також на його схилах та біля джерела.

Годинник неодноразово страждав від російських обстрілів та уламків, однак фахівці відновили його механізми, циферблати та додали світлодіодну секундну стрілку, нагадав у коментарі МГ «Об’єктив» речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко. Клумба є всесезонною: навесні на ній квітнуть тюльпани, влітку — інші квіти, а восени — хризантеми, які вже здебільшого прибрали.

«Зараз висаджують білі тюльпани, тут їх буде близько 3,5 тисячі. Трошки додамо тюльпанів біля купелі, біля джерела. І по схилах Саржиного яру так само хочемо додати цибулин тюльпанів, для того, щоб навесні все це заквітнуло і схили виглядали таким собі килимом квітковим», — зазначив Кравченко.

Загалом цієї осені у місті висаджують 150 тисяч цибулин тюльпанів, зібраних та перебраних із торішніх посадок.

«Майже (відмовилися від закупівель – ред.). Тюльпановий бізнес дуже просунувся. І тому, якщо ти хочеш гарну квітку, це дуже дороге задоволення — її вирощувати самостійно, збирати ці насінини. Це високі технології фактично. Тому там, де можна зберегти цибулини і розмножувати їх, розсаджувати — ми це робимо. Але треба розуміти, що 150 тисяч тюльпанів — це не надто велика цифра. І місто потребує більшої кількості тюльпанів на визначних клумбах», — пояснив речник «Харківзеленбуду».

Він додав, що підприємство намагається максимально вирощувати квіти власними силами, щоби не витрачати зайві гроші на закупівлі. Загалом за рік у теплицях КП виростили близько мільйона квітів, які висадили на клумбах Харкова.