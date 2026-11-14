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Новости Харькова 14 ноября 2026 года – главное за день

Общество 06:51   14.11.2026
Виктория Яковенко
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Новости Харькова 14 ноября 2026 года – главное за день

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: как прошла ночь.

06:51

Ночью в Харькове тревогу объявляли один раз

Сирена звучала в городе с 00:18 до 00:35. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об ударных БпЛА восточнее Харькова, они держали курс на юг.

Около 02:50 в ВС ВСУ писали о пусках КАБов на Харьковщину.

В 05:25 в регионе фиксировали реактивный БпЛА, он летел на Златополь.

Напомним, супруг спасли из-под завалов в поселке Малиновка в Харьковской области. Ночью 13 ноября по населенному пункту враг нанес удар с РСЗО. ГСЧС сообщила: на месте был пожар, разрушен дом, пострадали семь человек. Утром на Золочевщине мать с дочерью подорвались в лесопосадке. 60-летняя женщина погибла, 30-летняя получила ранения, информировала Нацполиция. FPV-дрон атаковал велосипедиста на дороге Золочев – Дергачи. 34-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Он был без сознания, есть осколочные ранения головы и ног, сообщил «Объективу» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

Читайте также: Победа «жирафов» и появление кенгуру в Харькове – итоги 13 ноября

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2026 в 06:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: как прошла ночь.".