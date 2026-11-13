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«Не искать ведьм на темных улицах» — глава УИНП о переименованиях в Харькове

Общество 19:00   13.11.2026
Елена Нагорная
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«Не искать ведьм на темных улицах» — глава УИНП о переименованиях в Харькове

«Гвардейские» улицы являются наследием советской милитаризации, от которого Харькову стоит отходить в пользу собственной истории — в частности, восстанавливать давние местные топонимы.

Такое мнение в комментарии МГ «Объектив» высказал глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов. По словам историка, улицы, переулки и другие топонимы с названиями «Гвардейская» (-ий, -ое, -ие) являются элементом прославления милитарной системы СССР, ведь наследники этих подразделений воевали не только во Второй мировой, но и в Афганистане и принимали участие в других вооруженных конфликтах.

«Главное явление в переименованиях улиц — не искать ведьм на темных улицах. Нам главное сегодня говорить о том, что каждая улица имеет свое историческое название. Это первое. Второе — если эта улица уже с историческим названием, то здесь нечего делать. По поводу «Гвардейских» улиц, мы понимаем, что они были названы в честь подразделений, которые имели эту приставку — гвардейских подразделений. И это один из элементов милитарной истории прославления оружия», — пояснил Алферов.

Руководитель Института отметил, что украинской топонимике не присуща нарочитая милитаризация (за исключением традиционных названий вроде Полковничьей или Сотницкой), а Харьков как старинный город должен отталкиваться прежде всего от собственной истории и выдающихся личностей.

«Я думаю, что у Харькова есть много своих улиц, имен людей, которых можно восстановить. Иметь две улицы в честь Хмельницкого — это нормально. Бульвар и улица. Но не иметь улицы в честь Мазепы — это не нормально. И поэтому давайте просто думать, что сегодня не надо перегружать города лишними названиями, лишними, скажем, «разкоммунизациями», «разрусификациями». Давайте просто посмотрим на естественность харьковского ландшафта, харьковских улиц, которые существовали. Харьков — старинный город, который имеет право восстановить свои исторические названия. И от этого следует отталкиваться», — подчеркнул глава УИНП.

Напомним, улицы, переулки и другие топонимы с названиями «Гвардейская» (-ий, -е, -ие) или с указанием советских гвардейских дивизий в Харькове и населенных пунктах области относятся к символике российской имперской политики и коммунистического тоталитарного режима и подлежат обязательному переименованию. Об этом МГ «Объектив» рассказал сооснователь проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков, ссылаясь на заключение главного специалиста отдела УИНП Богдана Короленко.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 19:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Гвардейские» улицы являются наследием советской милитаризации, от которого Харькову стоит отходить в пользу собственной истории.".