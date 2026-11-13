Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в субботу

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 14 ноября.

«Ночью и утром 14 ноября по области и городу ожидаются порывы ветра 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — предупредили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.

Напомним, об опасных метеорологических явлениях предупредили синоптики жителей и сегодня, 13 ноября. По данным Гидрометцентра Харьковской и Луганской областей, во второй половине дня по области и городу ожидаются порывы ветра – до 15 – 20 м/с, а также туман, видимостью до 200 – 500 метров. Учитывая это, в регионе объявили первый уровень опасности, желтый.