Трагедия на Золочевщине: подорвались мать с дочерью – пенсионерка погибла

О трагедии, которая произошла в районе села Карасевка на Золочевщине, рассказал утром 13 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.

Две мирные жительницы подорвались на неизвестном взрывном устройстве. 60-летняя женщина погибла на месте происшествия, а ее 30-летняя дочь получила ранения руки.

«Еще раз подчеркиваю: минная опасность на Харьковщине остается высокой. Если вы нашли взрывоопасный предмет, отойдите на безопасное расстояние. Звоните по номерам 101 или 102», – добавил Синегубов.

Напомним, ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за неделю 68 гектаров территории разминировали специалисты в Харьковской области. Системную организацию мероприятий по разминированию и безопасности в области обеспечивает Центр координации противоминной деятельности, уточнил начальник ХОВА.