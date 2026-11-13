Live
  • Пт 13.11.2026
  • Харьков  +8°С
  • USD 45.38
  • EUR 50.34

Семь человек пострадали рано утром в Малиновке: враг ударил БпЛА по домам

Происшествия 10:45   13.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
Подпишитесь на нас в Google
Семь человек пострадали рано утром в Малиновке: враг ударил БпЛА по домам

В Харьковской облпрокуратуре установили, что утром 13 ноября россияне атаковали село Малиновка Чугуевского района.

«Прилеты» в Малиновке зафиксировали около 04:00. В результате удара БпЛА пострадали семь человек: три женщины, двое мужчин и двое мальчиков, возрастом 11 и 16 лет.

Последствия обстрелов на Чугуевщине 13 ноября

«Кроме того, днем ​​12 ноября вооруженные силы России нанесли ракетный удар по территории гражданского предприятия в городе Златополь Лозовского района. Предварительно, применены ракеты типа «Бандероль» (S8000)», – отметили в прокуратуре.

Пострадавших четверо. Это 88-летний мужчина, 38-летняя женщина и еще двое несовершеннолетних парней 11 и 16 лет.

Читайте также: За сутки из-за ударов РФ по Харьковщине пострадали 11 мирных жителей

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Ураган надвигается сегодня на Харьковщину: предупреждение синоптиков
Ураган надвигается сегодня на Харьковщину: предупреждение синоптиков
13.11.2026, 07:16
Враг разрушил ТЭЦ-5 и ударил по ТЭЦ-3: что с отоплением, сообщил Терехов
Враг разрушил ТЭЦ-5 и ударил по ТЭЦ-3: что с отоплением, сообщил Терехов
12.11.2026, 16:23
Новые тарифы на воду утвердил исполком Харьковского горсовета
Новые тарифы на воду утвердил исполком Харьковского горсовета
12.11.2026, 19:15
Новости Харькова 13 ноября 2026 года – главное за день
Новости Харькова 13 ноября 2026 года – главное за день
13.11.2026, 12:05
Уже 30 км под защитой: в Харькове нашли способ борьбы с дронами на оптоволокне
Уже 30 км под защитой: в Харькове нашли способ борьбы с дронами на оптоволокне
12.11.2026, 20:32
Семь человек пострадали рано утром в Малиновке: враг ударил БпЛА по домам
Семь человек пострадали рано утром в Малиновке: враг ударил БпЛА по домам
13.11.2026, 10:45

Новости по теме:

13.11.2026
ГСЧС: почтовый терминал на Харьковщине дважды за ночь обстреляла РФ
12.11.2026
Ребенок пострадал из-за удара «Бандероли» по Харьковщине: подробности
12.11.2026
Что происходит на месте «прилета» на Салтовке, где погибли двое людей (фото)
12.11.2026
За сутки по Харьковщине ударили почти 90 БпЛА – Синегубов о последствиях
12.11.2026
Две атаки россиян отбили ВСУ на Харьковщине – где шли бои


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Семь человек пострадали рано утром в Малиновке: враг ударил БпЛА по домам», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 10:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре установили, что утром 13 ноября россияне атаковали село Малиновка Чугуевского района.".