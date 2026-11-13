Семь человек пострадали рано утром в Малиновке: враг ударил БпЛА по домам

В Харьковской облпрокуратуре установили, что утром 13 ноября россияне атаковали село Малиновка Чугуевского района.

«Прилеты» в Малиновке зафиксировали около 04:00. В результате удара БпЛА пострадали семь человек: три женщины, двое мужчин и двое мальчиков, возрастом 11 и 16 лет.

«Кроме того, днем ​​12 ноября вооруженные силы России нанесли ракетный удар по территории гражданского предприятия в городе Златополь Лозовского района. Предварительно, применены ракеты типа «Бандероль» (S8000)», – отметили в прокуратуре.

Пострадавших четверо. Это 88-летний мужчина, 38-летняя женщина и еще двое несовершеннолетних парней 11 и 16 лет.