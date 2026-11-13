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Выдали себя за киберполицию: харьковчанин «сядет» за обман пенсионерки

Общество 16:41   13.11.2026
Виктория Яковенко
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Выдали себя за киберполицию: харьковчанин «сядет» за обман пенсионерки

27-летнего мужчину из Харькова, завладевший средствами пожилой женщины через незаконные операции с онлайн-банкингом, суд отправил в тюрьму на пять лет.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что фигурант уже имел судимость. А в январе 2024 года его сообщник позвонил по телефону пенсионерке и представился сотрудником киберполиции. Он убедил женщину, что с ее банковской карты якобы пытаются совершить подозрительную транзакцию.

«Чтобы отменить платеж, мошенник выманил у потерпевшей код для авторизации в мобильном приложении. Получив доступ к онлайн-банкингу, сообщник передал реквизиты карточки осужденному, который добавил ее к своему смартфону для бесконтактной оплаты», — рассказали правоохранители.

Через час после этого харьковчанин приобрел в магазине бытовой техники товар на сумму почти 50 тыс. грн, а потом в разных банкоматах снял еще 19 тыс. грн наличными.

«Чтобы не попасть на камеры видеонаблюдения, мужчина маскировался медицинской маской, очками и головным убором, а по городу передвигался на арендованном авто», — установило следствие.

В суде мужчина полностью признал свою вину, искренне раскаялся и возместил потерпевшей нанесенный ущерб, добавили в прокуратуре.

Суд признал его виновным в мошенничестве. Относительно сообщника осужденного досудебное расследование продолжается.

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Автор: Виктория Яковенко

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13.11.2026, 16:41

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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 16:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27-летнего мужчину из Харькова, завладевший средствами пожилой женщины через незаконные операции с онлайн-банкингом, суд отправил в тюрьму на пять лет.".