Выдали себя за киберполицию: харьковчанин «сядет» за обман пенсионерки

27-летнего мужчину из Харькова, завладевший средствами пожилой женщины через незаконные операции с онлайн-банкингом, суд отправил в тюрьму на пять лет.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что фигурант уже имел судимость. А в январе 2024 года его сообщник позвонил по телефону пенсионерке и представился сотрудником киберполиции. Он убедил женщину, что с ее банковской карты якобы пытаются совершить подозрительную транзакцию.

«Чтобы отменить платеж, мошенник выманил у потерпевшей код для авторизации в мобильном приложении. Получив доступ к онлайн-банкингу, сообщник передал реквизиты карточки осужденному, который добавил ее к своему смартфону для бесконтактной оплаты», — рассказали правоохранители.

Через час после этого харьковчанин приобрел в магазине бытовой техники товар на сумму почти 50 тыс. грн, а потом в разных банкоматах снял еще 19 тыс. грн наличными.

«Чтобы не попасть на камеры видеонаблюдения, мужчина маскировался медицинской маской, очками и головным убором, а по городу передвигался на арендованном авто», — установило следствие.

В суде мужчина полностью признал свою вину, искренне раскаялся и возместил потерпевшей нанесенный ущерб, добавили в прокуратуре.

Суд признал его виновным в мошенничестве. Относительно сообщника осужденного досудебное расследование продолжается.