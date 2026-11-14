Девять БпЛА выпустила РФ на Харьковщину за сутки: последствия обстрелов

За прошедшие сутки под вражеским огнем были семь населенных пунктов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке.

В результате обстрела на трассе возле села Черноглазовка Золочевской громады ранения получил 34-летний мужчина.

За сутки враг выпустил на регион: шесть БпЛА типа «Герань-2», один FPV-дрон, тип еще двух беспилотников устанавливается.

В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждено гражданское предприятие, в Изюмском – нежилое здание в селе Каменка и частный дом в Балаклее. В Лозовском районе пострадало здание, в Чугуевском – два частных дома.

Напомним, супруг спасли из-под завалов в поселке Малиновка в Харьковской области. Ночью 13 ноября по населенному пункту враг нанес удар с РСЗО. ГСЧС сообщила: на месте был пожар, разрушен дом, пострадали семь человек. Утром на Золочевщине мать с дочерью подорвались в лесопосадке. 60-летняя женщина погибла, 30-летняя получила ранения, информировала Нацполиция. FPV-дрон атаковал велосипедиста на дороге Золочев – Дергачи. 34-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Он был без сознания, есть осколочные ранения головы и ног, сообщил «Объективу» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.