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Девять БпЛА выпустила РФ на Харьковщину за сутки: последствия обстрелов

Общество 09:01   14.11.2026
Виктория Яковенко
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Девять БпЛА выпустила РФ на Харьковщину за сутки: последствия обстрелов Фото: Олег Синегубов/последствия удара по Балаклее

За прошедшие сутки под вражеским огнем были семь населенных пунктов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке.

В результате обстрела на трассе возле села Черноглазовка Золочевской громады ранения получил 34-летний мужчина.

За сутки враг выпустил на регион: шесть БпЛА типа «Герань-2», один FPV-дрон, тип еще двух беспилотников устанавливается.

В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждено гражданское предприятие, в Изюмском – нежилое здание в селе Каменка и частный дом в Балаклее. В Лозовском районе пострадало здание, в Чугуевском – два частных дома.

Напомним, супруг спасли из-под завалов в поселке Малиновка в Харьковской области. Ночью 13 ноября по населенному пункту враг нанес удар с РСЗО. ГСЧС сообщила: на месте был пожар, разрушен дом, пострадали семь человек. Утром на Золочевщине мать с дочерью подорвались в лесопосадке. 60-летняя женщина погибла, 30-летняя получила ранения, информировала Нацполиция. FPV-дрон атаковал велосипедиста на дороге Золочев – Дергачи. 34-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Он был без сознания, есть осколочные ранения головы и ног, сообщил «Объективу» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2026 в 09:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки под вражеским огнем были семь населенных пунктов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке.".