Где атаковал враг на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки армия РФ четыре раза атаковала на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили три атаки противника в районах населенных пунктов Старица, Анищино и в сторону населенного пункта Охримовка.

На Купянском направлении оккупанты провели одно штурмовое действие — атаковали в сторону Глушковки.

Всего за прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировали 273 боя.

«Вчера противник нанес 64 авиационных удара, во время которых сбросил 220 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 4844 дрона-камикадзе и совершили 2117 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», — отметили в Генштабе.

Потери оккупантов следующие: