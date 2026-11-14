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Зеленский собирал мэров: был и Терехов, что обсуждали (фото, видео)

Общество 07:10   14.11.2026
Виктория Яковенко
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Зеленский собирал мэров: был и Терехов, что обсуждали (фото, видео) Фото: Владимир Зеленский

Накануне, 13 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с городскими главами разных украинских городов.

«Из всех частей Украины — Харькова, Днепра, Ужгорода, Ивано-Франковска, Черновцов, Черкасс, Николаева, Винницы, были исполняющие обязанности городских глав Одессы, Запорожья, Луцка, Ровно, также исполнительный директор Ассоциации городов Украины и президент Украинской ассоциации районных и областных советов, глава Харьковского областного совета», — написал президент.

На видео видно, что на встрече присутствовали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

на встрече с Зеленским был мэр Харькова Игорь Терехов
Скриншот
Зеленский собирал мэров
Фото: Владимир Зеленский

Зеленский отметил, что, в частности, обсуждали подготовку городов и громад к зимнему периоду.

«Особенно учитывая российские удары по критической и транспортной инфраструктуре Украины, жилым домам. Энергетика, защита неба, внутренние угрозы безопасности, устойчивость связи и помощь нашим людям — все это нужно защищать, восстанавливать, обеспечивать. Откровенно обсудили все вызовы, которые есть и могут быть. Говорили о том, как будем реагировать на центральном уровне, на уровне областных и местных властей. Ключевое – чтобы из каждого региона и города оперативно поступала реальная информация о происходящем на местах и ​​были соответствующие решения”, — написал президент.

Кроме того, обсудили поиск механизмов помощи людям, которые могут оказаться в сложных обстоятельствах в течение зимы.

Видео: Владимир Зеленский

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2026 в 07:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 13 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с городскими главами разных украинских городов.".