597 млрд грн ущерба: как война уничтожает окружающую среду Харьковщины

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области обновила общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии РФ. По состоянию на ноябрь 2026 года он составляет 597 млрд 304 млн грн.

Более 586 млрд убытков региону было нанесено в результате засорения и загрязнения 7 млн ​​843 тыс. квадратных метров земельных ресурсов.

Ущерб вследствие выбросов 567,5 тысяч тонн загрязняющих веществ в атмосферу рассчитали на уровне 3,9 млрд грн.

Кроме этого, 86 тонн загрязняющих веществ попали в водные объекты и еще 482,2 млн кубометров воды оккупанты забрали самовольно. Общий ущерб от этих действий оценили более чем в 7 млрд грн.

«Продолжаем собирать доказательства и наглядно демонстрировать разрушительное влияние российской агрессии на украинскую природу. Каждая зафиксированная цифра — свидетельство преступлений против украинской природы», — отметили экологи.

Напомним, в Харьковской области восстанавливают леса. Присоединившиеся к работам лесничие и волонтеры работают на заранее обследованных и разминированных участках, заверили в Слобожанском лесном офисе. Этой осенью обещают высадить не менее 300 тысяч сеянцев на площади более 60 га. В Октябрьском надлесничестве преимущественно высаживают дубы, в Гутянском – хвойные с примесями лиственных пород.