597 млрд грн збитків: як війна знищує довкілля Харківщини

Державна екологічна інспекція в Харківській області оновила загальний розмір збитків, завданих довкіллю Харківщини внаслідок збройної агресії РФ. Станом на листопад 2026 року він становить 597 млрд 304 млн грн.

Понад 586 млрд збитків регіону було завдано внаслідок засмічення та забруднення 7 млн 843 тис. квадратних метрів земельних ресурсів.

Збитки внаслідок викидів 567,5 тисячі тонн забруднювальних речовин в атмосферу розрахували на рівні 3,9 млрд грн.

Крім цього, 86 тонн забруднювальних речовин потрапили у водні об’єкти та ще 482,2 млн кубометрів води окупанти забрали самовільно. Загальні збитки від цих дій оцінили у понад 7 млрд грн.

“Продовжуємо збирати докази та наочно демонструвати руйнівний вплив російської агресії на українську природу. Кожна зафіксована цифра – це свідчення злочинів проти української природи”, – зазначили екологи.

Нагадаємо, на Харківщині відновлюють ліси. Лісничі та волонтери, які долучилися до робіт, працюють на заздалегідь обстежених і розмінованих ділянках, запевнили в Слобожанському лісовому офісі. Цієї осені обіцяють висадити не менше, ніж 300 тисяч сіянців на площі понад 60 га. У Жовтневому надлісництві переважно висаджують дуби, в Гутянському – хвойні з домішками листяних порід.