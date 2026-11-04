Ліси відновлюють на Харківщині: долучається молодь, які плани (фото)

На Харківщині триває осіння лісокультурна кампанія. Цієї осені планують висадити понад 300 тисяч сіянців.

«Через щоденні ворожі обстріли, масштабні лісові пожежі та мінування територій природа Харківщини зазнає колосальних збитків. Аби мінімізувати екологічні наслідки війни, повернути економічну стабільність громадам та захистити ґрунти регіону, працівники проводять осіннє відтворення лісів», – повідомили у Слобожанському лісовому офісі ДП «Ліси України».

Зазначається, що всі роботи відбуваються виключно на заздалегідь обстежених і розмінованих ділянках. А до створення нових лісів долучається й молодь: вихованці Утківського, Бабаївського та Шелестівського учнівських лісництв уже допомогли висадити нові дубові ділянки у Жовтневому надлісництві.

«Ключові показники та географія робіт осінньої лісокультурної кампанії: 300 тис. + сіянців – загалом висадять у регіоні цієї осені; понад 60 га – запланована площа відновлення лісових масивів; Жовтневе надлісництво – основний осередок висадки нових дубових насаджень; Гутянське надлісництво – фокус на відновленні хвойних лісів із домішками листяних порід; Ізюмське надлісництво – окрім відновлення лісу, триває доповнення лісових культур минулих років», – поділилися планами лісівники.